ソフトバンクの東浜巨投手（35）が9日、国内フリーエージェント（FA）権を行使を表明した。この日、みずほペイペイドーム内の球団事務所を訪れ、申請書を提出した。今季で2023年からの3年契約が満了。国内FA権は同年に取得済みで、通算76勝を誇る生え抜き右腕が熟考の末に、国内FA権の行使を決めた。東浜は「ホークスに入団して13年間プレーさせてもらいましたけど、まだまだ1軍の舞台で投げたい、そこの思いが一番強い。本当