福岡県うきは市最大の祭り「うきは祭り」が8日、同市吉井町のるり色ふるさと館と吉井体育センターで始まった。市などでつくる実行委員会による産業祭。旬の果物や特産品を楽しみながら健康作りのヒントを学べる「食と農と健康まつり」も同時開催し、大勢の家族連れらでにぎわった。9日まで。今回は約100事業者が出店した。農産物や生活雑貨などの展示販売、焼き芋や焼きそば、クレープ、唐揚げなどの軽食販売が人気。ステージ