ニューストップ > 国内ニュース > 17歳兄の首を刺し殺害しようとしたか 14歳弟を逮捕「間違いありませ… 殺人未遂 国内の事件・事故 時事ニュース MBSニュース 17歳兄の首を刺し殺害しようとしたか 14歳弟を逮捕「間違いありません」 2025年11月9日 13時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 兵庫県伊丹市で14歳の男子中学生が殺人未遂容疑で逮捕された 自宅で寝ていた17歳の兄の首を刺して殺害しようとした疑い 「包丁で兄の首を突き刺したことに間違いありません」と話したという 記事を読む おすすめ記事 別府ひき逃げ、八田與一容疑者の遺留品を海底で捜索…海に入って逃亡した可能性も視野に捜査 2025年11月8日 13時0分 安藤なつ、相方・カズレーザーの入籍に立ち合っていた 二階堂ふみから「一緒に入籍の場所に行きませんか？」 2025年11月8日 21時31分 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ 2025年11月8日 10時27分 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴 「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張 2025年11月8日 4時10分 テレ朝「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」 ユニコーン役の今森茉耶の降板発表「20歳未満での飲酒行為」 2025年11月8日 13時57分