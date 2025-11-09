天皇、皇后両陛下は９日午前、三重県志摩市で開かれた第４４回全国豊かな海づくり大会の式典に出席された。天皇陛下はあいさつで、幼少期に同県を訪れて海女の作業や真珠の加工を見学した思い出に触れ、「豊かな海づくりに取り組んでいる皆さんの活動が、今後とも多くの人々によって支えられ、更に発展していくことを希望します」と述べられた。午後は南伊勢町で放流行事などに臨み、夜、帰京される予定。