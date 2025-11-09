フィギュアスケートのＮＨＫ杯で優勝し、グランプリ（ＧＰ）ファイナル進出を決めた坂本花織（シスメックス）が、大会から一夜明けた９日、会場の東和薬品ラクタブドームで取材に応じた。１０月のＧＰフランス大会では２位だったが、今大会はショートプログラム（ＳＰ）、フリーともに今季自己最高得点をマークして２連覇。「フランス杯では悔しかったので、すごく良い試合だった」と振り返り、地元・関西で最高の演技を届けら