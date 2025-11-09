大相撲の元小結・遠藤（３５）＝追手風＝が９日、福岡市内で現役引退会見を行った。抜群の人気で土俵を沸かせた遠藤は今後、年寄「北陣」を襲名し、追手風部屋付き親方として後進の指導にあたる。北陣親方として「もちろん強いお相撲さんを育てていきたいという気持ちもございますが、たくさんの方に応援していただけるような力士を育てたいという思いです」と抱負を述べた。また、技の継承への期待についても「これから指導