双子の大食いタレント・はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）が11月8日、自身のInstagramを更新。妹・あこが退院したことを報告している。はらぺこツインズは10月25日、Instagramに「はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）活動休止のご報告」を投稿し、「突然のご報告となりますが、この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と報告。「小野あこにつきましては、先月より体調が思わし