長野県松本市で9日、地震などの災害に備えた救助訓練が行われました。訓練「大丈夫ですか、誰かいますか。声をあげるか物をたたいてください。要救助者発見。」この救助訓練は地震などの災害に備えて地域の防災力を高めようと松本市防災連合会防災士部会が行ったもので、30人あまりが参加しました。訓練では松本広域消防局の隊員などを講師に、倒壊した住宅に取り残された人に声をかけ近くにある資材を使って救助する方法などを確