フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯のエキシビションが9日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われた。ペア4位の“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は、おなじみのコミカルな演目で会場を沸かせた。自己ベストを連発し、3位表彰台に迫る健闘ぶりだったが、長岡は「表彰台と1・68点差と知ったら悔しい気持ちが出てきた。その気持ちがあれば成長できる」と言う。森口も「合計200点を超えたうれしさ、