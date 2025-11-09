9日の東京6R2歳新馬戦（ダート1600メートル）は、好位を進んだ6番人気ピースサイン（牡＝浅利、父ポエティックフレア）が直線で鮮やかに抜け出してデビュー勝ち。騎乗した横山武は「調教から凄く感触が良く、楽しみにしていた。まだ気持ちに若さはあるけど、新馬っぽくない良い内容で勝てた。今後が楽しみ」とレースぶりを絶賛。今後について浅利師は「力みもなく自由自在に走れるので、もう少し距離が延びても対応できそう。