タレント清水ミチコ（65）が8日放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。放送作家、作詞家、タレントなどで幅広く活躍した永六輔さんとの思い出を語った。清水は東京・麻布十番のそば店を紹介し「渋谷のジァン・ジァンっていう小っちゃいライブハウスでデビューしたようなもんなんですけど、そこにたまたま観に来ていた永六輔さんという方が私を見いだしてくれて、それで自分の番組とか、自分のライブとか、注意とかをたくさん受