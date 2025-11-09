日本サッカー協会(JFA)は9日、11月のキリンチャレンジカップメンバーに選出されていた日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)の不参加を発表した。JFAによると、不参加の理由は怪我。追加招集の選手は決定次第発表になるという。