[11.9 J1第36節](サンガS)※14:00開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 26 太田岳志DF 22 須貝英大DF 24 宮本優太DF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 6 ジョアン・ペドロMF 32 齊藤未月MF 39 平戸太貴FW 11 マルコ・トゥーリオFW 14 原大智FW 29 奥川雅也控えGK 21 圍謙太朗DF 2 福田心之助DF 5 アピアタウィア久MF 10 福岡慎平MF 18 松田天馬MF 25 レオ・ゴメスMF 48 中野瑠馬FW 9 ラファエル・エリアスFW 93