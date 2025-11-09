[11.9 J1第36節](国立)※14:00開始主審:中村太<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 19 中山雄太MF 6 望月ヘンリー海輝MF 7 相馬勇紀MF 8 仙頭啓矢MF 11 増山朝陽MF 16 前寛之MF 88 中村帆高FW 90 オ・セフン控えGK 44 新井栄聡DF 26 林幸多郎MF 18 下田北斗MF 23 白崎凌兵MF 31 ネタ・ラヴィFW 9 藤尾翔太FW 10 ナ・サンホFW 22 沼田駿也FW 49 桑山侃士監督黒田剛[FC東京]先発