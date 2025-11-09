[11.9 J2第36節](NDスタ)※14:00開始主審:須谷雄三<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 1 トーマス・ヒュワード・ベルDF 4 西村慧祐DF 13 野嶽寛也DF 19 岡本一真DF 22 城和隼颯MF 17 寺山翼MF 71 中村亮太朗MF 88 土居聖真FW 10 氣田亮真FW 25 國分伸太郎FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ控えGK 16 長谷川洸DF 3 熊本雄太DF 15 川井歩DF 49 坂本稀吏也MF 18 南秀仁MF 20 吉尾海夏MF 21 田中渉FW 9 高橋潤哉FW 99 ベカ・ミ