[11.9 J2第36節](鳴門大塚)※14:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 1 田中颯DF 3 山田奈央DF 5 青木駿人DF 15 山越康平MF 7 児玉駿斗MF 10 杉本太郎MF 14 玄理吾MF 18 エウシーニョMF 42 高木友也FW 9 トニー・アンデルソンFW 16 渡大生控えGK 29 三井大輝DF 4 カイケDF 22 柳澤亘DF 97 モヨマルコム強志MF 8 岩尾憲MF 55 重廣卓也FW 13 西野太陽FW 19 宮崎純真FW 27 ローレンス・ディビット・イズ