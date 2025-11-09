[11.9 J1第36節](Eピース)※13:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 6 川辺駿MF 9 ジャーメイン良MF 14 田中聡MF 15 中野就斗MF 24 東俊希MF 39 中村草太FW 17 木下康介控えGK 26 チョン・ミンギDF 3 山崎大地DF 13 新井直人MF 18 菅大輝MF 25 茶島雄介MF 32 越道草太FW 41 前田直輝FW 51 加藤陸次樹FW 98 ヴァレール・ジェルマン監督ミヒャエ