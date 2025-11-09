[11.9 J3第35節](春野陸)※14:00開始主審:鶴岡将樹<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 41 アルナウDF 2 吉田知樹DF 3 中田永一DF 4 小林大智MF 8 高野裕維MF 15 小林里駆MF 16 上月翔聖MF 19 水野颯太MF 26 須藤直輝MF 72 福宮弘乃介FW 18 東家聡樹控えGK 21 大杉啓DF 25 今井那生DF 37 深川大輔MF 10 佐々木敦河MF 66 三好麟大MF 88 工藤真人FW 9 新谷聖基FW 20 杉山伶央FW 29 内田優晟監督白石尚久[松本山雅FC]先発