[11.9 J2第36節](ソユスタ)※14:00開始主審:榎本一慶<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 2 岡崎亮平DF 13 才藤龍治DF 30 飯泉涼矢DF 32 長谷川巧MF 7 水谷拓磨MF 25 藤山智史MF 29 佐藤大樹MF 31 石田凌太郎FW 34 鈴木翔大FW 40 佐川洸介控えGK 17 ルカ・ラドティッチDF 16 村松航太DF 19 尾崎優成DF 71 畑橋拓輝MF 14 大石竜平MF 20 吉岡雅和MF 66 土井紅貴FW 8 畑潤基FW 9 中村亮太監督吉田謙[いわきF