[11.9 J2第36節](Ksスタ)※14:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 34 西川幸之介DF 2 大森渚生DF 6 飯田貴敬DF 36 板倉健太DF 97 鷹啄トラビスMF 3 大崎航詩MF 8 齋藤俊輔MF 24 山崎希一MF 99 加藤千尋FW 13 粟飯原尚平FW 25 多田圭佑控えGK 51 春名竜聖DF 4 牛澤健DF 19 村田航一DF 71 フォファナ・マリックMF 16 塚川孝輝MF 39 山本隼大MF 47 仙波大志FW 9 安藤瑞季FW 20 梅田魁人監督森直樹[RB大