ポンッ「妊娠してますね」エコー写真を渡されたけれど、点しか見えないおなかにいるときから赤ちゃんの行動は奇想天外で、それは「未知の生命体との遭遇」！？なかなかやってこない陣痛、日々成長していく赤ちゃんの姿、改めて感じる母の愛…。驚きと笑いがいっぱいの妊娠期と0歳児との生活を、イラストレーター・漫画家の倉田けいさんがリアルに描くコミックエッセイ。ほっこり癒される、アカチャンとのあたたかいエピソードがい