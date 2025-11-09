俳優の新井浩文の舞台復帰が、波紋を呼んでいる。「新井さんは2019年2月に、2018年7月に自宅マンションでオイルマッサージを受けた際、派遣された女性従業員に暴行を働いた強制性交の容疑で逮捕されました。裁判では無罪を主張するも、2020年2月に懲役4年の実刑判決が確定し服役しています。2024年7月下旬には刑期満了を前に、仮釈放されていると『NEWSポストセブン』に報じられています」（スポーツ紙記者）新井は12月に東京