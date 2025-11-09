1996年に放送された東映製作の特撮ヒーロー作品『超光戦士シャンゼリオン』のBlu-ray BOX(東映ビデオ)発売記念イベント「イベント!! 今?」が2025年11月8日、東京証券会館にて開催され、主人公の涼村暁/シャンゼリオンを演じた萩野崇、相棒の速水克彦を演じた相澤一成、そしてプロデューサーを務めた白倉伸一郎がステージに登場。29年前の放送当時から、それまでの特撮ヒーローとは一線を画す斬新なストーリー展開や、魅力的なキャ