11月7日にお笑いタレントのフワちゃんがInstagramを更新し、活動再開を発表した。「フワちゃんは、2024年8月、お笑い芸人のやす子さんに対する“暴言投稿”が問題となりました。レギュラーラジオ番組『フワちゃんのオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送系）が放送休止を経て打ち切りとなったほか、出演していたGoogle PixelシリーズのCMも取りやめに。実質的に“芸能界追放”となりました」（スポーツ紙記者）1年強