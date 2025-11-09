【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月8日に16年ぶりとなる日本武道館公演を開催した甲斐バンドが、12月26日に一夜限りのスペシャルライブの開催を発表。さらに、その直前・12月22日には10月に放送・配信された50周年ドキュメンタリーの拡大版の放送・配信が行われることも明らかになった。 ■ステージ演出にLEDスクリーンを加え、歌詞の世界を表現する公演に 2024年11月にデビュー50周年を迎え