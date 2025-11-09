11月8日、乃木坂46・6期生がライブ公演＜新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za＞の初日公演を迎え、乃木坂46・櫻坂46・日向坂46の3グループによる“新参者 二〇二五”の幕を開けた。2025年に加入した乃木坂46・6期生、櫻坂46・四期生、日向坂46・五期生たちによる＜新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER＞が11月より約2年振りに開催となった。11月8日より東急歌舞伎町タワーにある劇場「THEATER MILANO-Za」にてライブ