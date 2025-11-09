9日の東京競馬場で行われた5R新馬戦（芝2000メートル）は、3番人気のヴォートセレスト（牡＝奥村武、父コントレイル）が勝利。断然人気アイムインを目標にしぶとく脚を伸ばし、ゴール前で首差差し切った。プーシャンは「先週の追い切りに乗って能力があるのは分かっていた。まだまだ子どもっぽいけど能力はある。これからが楽しみな馬です」とさらなる成長に期待していた。