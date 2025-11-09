今春、一つのニュースが国内のバレエファンを喜ばせた。２０１４年に若手の登竜門、ローザンヌ国際バレエコンクールで１位を取った二山治雄が東京バレエ団にソリストとして入団したのだ。今月、満を持して名作「ドン・キホーテ」の青年バジルに挑む二山に、今の心境を聞いた。（小間井藍子）柔軟性を生かした高いジャンプは時が止まったかのよう。難易度の高い回転技もピタリと決める。ローザンヌ優勝という抜群の知名度を背負