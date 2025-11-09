１１月９日の東京６Ｒ・２歳新馬（ダート１６００メートル＝１５頭立て）は、横山武史騎手が騎乗した単勝６番人気のピースサイン（牡２歳、美浦・浅利英明厩舎、父ポエティックフレア）が勝利した。勝ちタイムは１分３９秒０（稍重）。五分のスタートを決めるとダッシュ良く先行集団の内を追走。直線では馬の間を割って力強く２馬身抜け出した。上がり３ハロンは最速の３６秒９をマーク。高い素質をうかがわせる勝ち方に横山武