米国競馬の祭典であるブリーダーズＣのクラシックで日本調教馬史上初制覇という偉業を成し遂げたフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は、連覇のかかる来年のサウジＣ（２６年２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）に直行する方針だ。同馬を管理する矢作調教師が１１月９日、東京競馬場で取材に応じて、今後のローテについて改めて明言した。その後は今春３