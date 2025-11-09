ラリージャパン自動車の世界ラリー選手権（WRC）の今季第13戦ラリージャパンが、愛知・岐阜で6日から開催されている。大会3日目の8日、快走していた勝田貴元にまさかのアクシデントが発生した。2日目終了で総合2位と好位置につけていた勝田。日本人によるWRC制覇へ期待が高まったが、難関ステージSS11「笠置山」で悪夢が待っていた。広場セクションのウォーターバリアにマシン右サイドを強打し、パワーステアリングを損傷。