◆世田谷２４６ハーフマラソン（９日、東京・世田谷区駒沢オリンピック公園陸上競技場発着＝２１・０９７５キロ）第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３大会ぶりの優勝を狙う駒大は、１年生が５人出走。橋本颯人が１時間３分２０秒でチームトップの１５位、牟田颯太が１時間３分３１秒の１７位で続いた。気温１２度で冷たい雨が降るレース。初のハーフマラソンで粘り強く走った橋本だが、優勝争いには絡めず「まだまだ走