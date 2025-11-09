『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のオリジナルサウンドトラックでグラミー賞にノミネートされた歌手で作曲家のEJAE（イジェ）が「想像したすべてを上回るもの」としながら喜びを表現した。EJAEは8日、自身のインスタグラムに「いまの気持ちを描写する形容詞が思いつかない」としてこのように明らかにした。7日に公開された第68回グラミー賞候補名簿にネットフリックスのアニメーション映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンタ