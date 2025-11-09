大相撲九州場所の番付発表後に現役引退を決め、年寄「北陣」を襲名した元小結遠藤の北陣親方（３５＝本名・遠藤聖大）が９日、福岡市内のホテルで会見を行った。桃色のはかま姿で登場した北陣親方は「現役を引退し年寄北陣として後進の指導にあたります。長らくたくさんの応援をしてくださり、ありがとうございました」と挨拶した。北陣親方は「まだ実感はありませんが、これから感じていくのかな」と語った。そして「もう一