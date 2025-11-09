9日午後1時16分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は浦河沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の新ひだか町です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道新ひだか町■震度1□北海道新冠町函館市安平町むかわ町浦河町様似