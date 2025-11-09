川粼麻世さんが自身の公式ブログを更新し、11月7日、東京・高輪のグランドプリンスホテル高輪で開催された腕時計のイベントにゲスト出演したことを報告しました。 【写真を見る】【 川粼麻世 】 「腕が2本しかないのに…」あふれる腕時計愛過去には盗難や紛失の「苦い思い出」も川粼さんは「イベントでは250年の歴史ある世界五大時計であるスイス時計ブレゲのマリーン5517を着けた」と写真を添えて投稿