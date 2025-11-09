いま、全国の病院の7割が赤字経営といわれ、医療機関の倒産も増えている。特に深刻なのが、地方の地域医療をどう存続させていくかという問題だ。“地域医療の砦”であり続けるために、岐阜県美濃加茂市の「中部国際医療センター」が、様々な取り組みを始めている。 ■1日に1200人以上…中濃地区に誕生「中部国際医療センター」 岐阜県美濃加茂市の「中部国際医療センター」。街を見下ろせる、のど