スターフライヤーは、2026年度にも国際線定期便の運航を再開する意向を示した。名古屋/中部・北九州〜台北/桃園線の国際線2路線をいずれも1日1便運航していたものの、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、2020年3月11日から運休している。まずは深夜早朝便を前提に、国際線定期便の運航を再開し、効率性と収益性を高める。損益分岐点は相対的に低位であるとしており、低単価でも貢献利益の確保が可能であるとした。2027年度以降