タレントの鈴木紗理奈が、9日生放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に出演し、高市早苗首相の働き方に言及した。【画像】橋下徹氏、維新国会議員の意識改革が必要と言及首相就任後初の衆院予算委員会に対し、高市首相は未明の3時ごろから答弁準備をしたという。これに対し、さまざまな意見が寄せられている。鈴木は「国会答弁を書いている官僚の子が友だちでいる」と明らかにし、「何が一番しんどいって