プロ野球・DeNAは9日、秋季トレーニングにテスト生選手を受け入れることを発表しました。参加期間は11日〜14日と明かされています。このテスト生とは台湾出身の28歳捕手・林家正(リン・チャージェン)選手。英語名はライル・リン（Lyle Lin）となっています。19年から25年にかけてはダイヤモンドバックス、ブルージェイズ、アスレチックスのマイナーチームでもプレーしました。