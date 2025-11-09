日本サッカー協会は９日、ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）がケガのため、国際親善試合・ガーナ戦（１４日、豊田ス）、ボリビア戦（１８日、国立）を不参加となることを発表した。追加招集選手は決まり次第、発表されるという。鈴木は８日、所属クラブの試合に出場。試合終盤に他の選手と交錯して左手を痛めた。森保ジャパンにとって、正ＧＫの鈴木の離脱は大きな痛手。今活動に選出されているＧＫ早川友基（鹿島）、ＧＫ小久保玲央ブラ