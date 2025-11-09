DeNAは9日、林家正（リン・チャージェン）捕手を秋季トレーニングでテスト生として受け入れると発表した。参加期間は11月11日（火）〜14日（金）。林家正は台湾出身の1997年6月26日の28歳。身長183センチ、体重90キロの右投げ右打ちの捕手だ。今季はアスレチックス傘下のマイナーでプレーした。