ガソリン税の暫定税率の廃止に向けて、各党で動きが加速しています。暫定税率が廃止された場合、ガソリンよりも軽油のほうが高くなるのでしょうか。本記事では、暫定税率廃止の動きやガソリンと軽油のコストの比較を解説します。 高市政権下で「暫定税率」の年内廃止方針が決定 首相官邸によると、高市内閣総理大臣は所信表明演説で物価高対策としてガソリン税の暫定税率廃止と軽油引取税の早期廃止について言及しました