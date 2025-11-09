在日米海軍横須賀基地（資料写真）米海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦「アナポリス」が９日午前１０時４０分ごろ、横須賀港（横須賀市）に入港した。市によると、乗組員の休養や物資の補給が目的。寄港は同艦が昨年８月以来、原子力艦船は今年１３回目で通算では１０９２回目。