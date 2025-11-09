去る10月23日、イタリアで開催されたクラシックカーとモーターサイクルのショー「オート・エ・モト・デポカ」において、FIVAとフェラーリ・クラシケによるコラボレーションが発表された。【画像】「オート・エ・モト・デポカ」でFIVAとフェラーリ・クラシケによるコラボレーションが発表フェラーリ・クラシケは、フェラーリ社が運営する歴史的車両の認証プログラムで、同社の専門家チームが車両の真正性を厳格に審査する。今回の提