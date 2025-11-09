彼女の友達に初めて会うとき、あなたはどんな服を選びますか？女性にとっては、普段は許せても、友達の前ではNGというファッションがいくつか存在するようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者に聞いたアンケート調査を参考に、「彼氏を友達に紹介するとき、絶対に着てきてほしくない服」を紹介します。【１】女性より脚が細く見えてしまう「スキニーパンツ」「自分より足が細く見えるとイラッとする」（20代女性）など