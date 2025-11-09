ソフトバンク・東浜巨投手（３５）が７日、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の行使を表明。みずほペイペイドーム内の球団事務所を訪れて、申請書類を提出した。「１３年間ホークスでプレーさせていただいてますけど、まだまだ１軍の舞台でしっかり投げたいという思いの方が強い。先発をやっていきたい」と決断理由を話した。東浜は沖縄尚学から亜大に進み、１２年ドラフト１位で入団。１７年に１６勝で最多勝に輝くなど通算