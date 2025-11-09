巨人やＭＬＢで活躍した上原浩治さんが９日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスポーツご意見番として出演。ＭＬＢでＦＡとなった日本人選手についてコメントした。ＦＡになったカブスの今永昇太投手について「これはちょっと意外でしたね。このまま残ると思ってたんで」と話し出すと「ちょっと後半に失速したというところと、お金の問題というのが球団にはあったんじゃないかと思いますね」と続けてい