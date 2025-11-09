１１月９日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝６頭立て）は、３番人気のヴォートセレスト（牡、美浦・奥村武厩舎、父コントレイル）が、デビュー戦を白星で飾った。１７年のニュージーランドＴで２着に好走して、後にオープンまで出世したメイソンジュニアの半弟という血統。勝ち時計は２分０秒８（良）。６頭立ての少頭数で、前半は最後方に構える形になった。向こう正面で４番手まで押し上げて、直線では外から脚を