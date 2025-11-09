１１月９日の京都４Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、秋山稔樹騎手が乗った４番人気のヒルノプーリア（牝２歳、栗東・北出成人厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が好発を決めると、内からハナを切って主導権を握った。直線入り口でリードを広げ、そのまま押し切ってデビュー勝ち。２馬身半差の２着に１番人気のホットシート（川田将雅騎手）が入り、さらに鼻差の３着に３番人気のジョアン（佐々木大輔騎